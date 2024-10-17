«Девятиэтажка может рухнуть» — жители проблемного дома в Уральске

Сейчас с девятиэтажного дома сняли кладку, будут утеплять минватой, а затем класть новую. Этот ремонт, вынужденная мера, в квартирах жить невозможно. Есть сквозные щели и невыносимый холод.

В редакцию «МГ» обратились жильцы дома по адресу: Монкеулы 108/5. Они опасаются за свою жизнь, и считают, что их дом построен с многочисленными дефектами. Сейчас с девятиэтажного дома сняли кладку, будут утеплять минватой, а затем класть новую. Этот ремонт, вынужденная мера, в квартирах жить невозможно. Есть сквозные щели и невыносимый холод.

По словам жильцов, их дом считается социальным. Его сдали в эксплуатацию в 2019 году. Здесь проживают в основном, инвалиды, неполные семьи. Татьяна Маркова рассказывает, что она была очень рада новой квартире и не подозревала, что здесь настолько всё плохо.

— Думала, наконец-то у нас появился свой угол. Мы даже и представить не могли, насколько этот дом проблемный. В первый год после заселения, в одном из подъездов жильцы заметили между стеной и лестницей образовались огромные сквозные щели. Такие же щели есть и в квартирах. Это ужасно. Вы посмотрите, кладку просто запенили — это говорит, о качестве ремонта. В некоторых квартирах, с учётом того, что есть отопление зимой, от холода идёт изо рта пар. Стены мокрые, в комнатах образовываются сосульки, — рассказывает женщина.

Собравшиеся отметили, что застройщиком дома выступал ТОО «Бирлик». Сейчас компанию признали банкротом, а руководитель отбывает наказание. Заказчиком является "Казахстанская жилищная компания".

— По многочисленным жалобам, сейчас с нашего дома сняли кладку. Отштукатурят, следующий слой будет минвата, а потом снова кирпич. Такого рода ремонтные работы нельзя проводить, когда люди находятся в квартирах. Это небезопасно. Тут гуляют дети! На любого из нас может упасть кирпич на голову. Скоро зима, по СНИПу не положено делать кладку в мороз. Ну не будет адгезии с кирпичом, иными словами вода в растворе будет замерзать и качество кладки ухудшается. Какой смысл это делать сейчас, — говорит Татьяна Маркова.

Жители требуют денежную компенсацию или чтобы им предоставили другое жилье. Они считают, находиться в этой девятиэтажке опасно.

— Мы исправно платим по договору аренды ежемесячно 37 тысяч тенге. У нас однокомнатная квартира. Живём на законных основаниях и исправно платим за комуслуги. У меня трое детей. Мне страшно. Провожу инструктаж с детьми, что делать, если начнёт рушиться дом. Приготовила на всякий случай документы, — отмечает Татьяна.

К слову, также в доме проблема с канализацией. Подвалы затоплены и там установлены металлические подпоры, чтобы не рухнул дом. Жильцы говорят, что фундамент дома был рассчитан на пять этажей, но возвели девять.

Ремонт им обещали сделать до декабря, но жители не верят в это, глядя, как кладку девятиэтажного дома делают всего пять человек.

— Я живу на девятом этаже и прошу поскорее закончить этот ремонт. Пока до меня дойдут, я наверно замерзну вместе с тремя детьми, — говорит жительница дома Аэлита.

Пока комментарии от заказчика АО «Казахстанская жилищная компания» получить не удалось.



