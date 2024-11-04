«Казахстанская жилищная компания» угрожает судом редакции «Мой ГОРОД» после статьи о некачественном строительстве

17 октября в редакцию «МГ» обратились жильцы дома по адресу: Монкеулы 108/5. Они опасаются за свою жизнь, и считают, что их дом построен с многочисленными дефектами.

17 октября в редакцию «МГ» обратились жильцы дома по адресу: Монкеулы, 108/5. Они опасаются за свою жизнь, и считают, что их дом построен с многочисленными дефектами. Сейчас с девятиэтажного дома сняли облицовку, будут утеплять минватой, а затем класть новую. Жильцы тогда рассказали, что этот ремонт вынужденная мера, так как в квартирах жить невозможно, есть сквозные щели, а в квартирах невыносимый холод.

1 ноября в редакцию «МГ» поступила досудебная претензия от казахстанской жилищной компании, в которой говорится, что информация в статье недостоверная, в частности, в следующих утверждениях:

«Девятиэтажка может рухнуть»;

«Скоро зима, по СНИПу не положено делать кладку в мороз. Ну не будет адгезии с кирпичом, иными словами вода в растворе будет замерзать и качество кладки ухудшается»;

«Такого рода ремонтные работы нельзя проводить, когда люди находятся в квартирах».

Также руководство компании возмутило, что редакция написала о том, что получить комментарий от КЖК не получилось, тогда как с письменным запросом к ним никто не обращался.

В досудебной претензии сообщается, что «в соответствии с техническим заключением ТОО «АСП-ЭКС» обнаружены дефекты кирпичной облицовки (неполное заполнение вертикальных растворных швов), что является причиной продувания и неравномерного распределения нагрузки, которая привела к деформации. Указанные в заключении дефекты не влияют на работоспособность основных несущих конструкций, и обследуемый жилой дом пригоден к дальнейшей эксплуатации. Соответственно, утверждение, примененное в названии статьи не соответствует действительности».

— Касательно технических вопросов сообщаем, что капитальный ремонт фасада в заселенном многоквартирном жилом доме возможен без выселения жильцов при условии соблюдения ряда требований, направленных на обеспечение безопасности и минимизацию неудобств. Согласно строительным нормам и правилам Республики Казахстан, такие требования не предусматривают обязательного выселения жильцов. Чаще всего работы, проводимые без переселения, включают утепление фасадов, ремонтно-отделочные работы, а также обновление облицовки, — говорится в досудебной претензии.

Руководство компании также сообщает, что «зона проведения работ огорожена, перед входными группами (подъездами), где проводятся ремонтные работы, установлены туннели, а доступ к опасным участкам ограничен». Как выяснилось, «согласно СНиП РК 3.03-04-2011 «Кладка стен и перегородок», кладочные работы могут выполняться при отрицательных температурах с применением специальных методов зимнего строительства. Таким образом, выполнение кладочных работ в зимний период допустимо и безопасно при условии строгого соблюдения технологий зимнего строительства, предусмотренных СНиП и другими нормативными документами. Применение специальных методов и добавок обеспечивает надёжную адгезию раствора к кирпичу и предотвращает замерзание воды в составе раствора, что сохраняет качество и прочность кладки». Странно, только почему, зная обо всем этом, компания допустила, что в новом доме рассыпается облицовка.



В своем письме управляющий директор КЖК Сулейменов потребовал удалить статью и бесплатно опровергнуть сведения, которые порочат деловую репутацию компании, в противном случаем он пригрозил обратиться в суд.



Сразу отметим, что на проблемы с домом журналисту жаловались сами жильцы (записи имеются), редакция самостоятельных утверждений и заключений не делала. Что касается комментария от КЖК, на официальном сайте компании опубликованы контакты региональных представителей, и по Уральску это Джунекешев Бекбулат Савитович, который на звонок журналиста не ответил. Еще один представитель -- Сәрсенбай Бірлес Мәрленұлы, ситуацию комментировать не стал и посоветовал найти на официальном сайте адрес и обратиться за комментарием в письменном виде. Кроме того, он дополнил, что ремонт дома ведёт не КЖК, а ОСИ (запись имеется). К слову, по закону «О СМИ» журналист имеет право запрашивать информацию, как в письменной форме, так и в устной.

Отметим, что про этот дом, который спустя пару лет после заселения стал проблемным, не раз писали коллеги.

В частности, жильцы дома в 2021 году отмечали, что стены дома по улице Монкеулы, 108/5, снаружи покрыты трещинами, кирпичи буквально разъезжаются на глазах, насколько возможно, будущие квартировладельцы заделали пустоши монтажной пеной. Под окнами – потеки, углы дома и вовсе выпуклые. Дом, мягко говоря, нестандартный. Зимой здесь не работает отопление, а летом – канализация. Строительство дома, с их слов, с самого начала проходило с массой нарушений.

Собственники просили признать дом аварийным и снести его.