Многоэтажка может рухнуть: жители проблемного дома в Уральске обратились в акимат

По словам Кайрата Темиргалиева, дом Монкеулы 108/5 согласно техобследованию не разваливается и не находится в аварийном состоянии. Основные конструкции, колонны и крепость дома местами больше, чем необходимо. Трещины на доме появились из-за неправильного заполнения швов, именно поэтому по проекту стоит перекладка облицовочной части многоэтажки.

29 октября жильцы дома по адресу Монкеулы 108/5 пришли в акимат просить помощи у городских властей. Девятиэтажный дом, в котором они живут в основном на основании аренды, оказался проблемным. Жильцы считают, что он может рухнуть. По многочисленным жалобам, с многоэтажки сняли кладку. Дом будут штукатурить, утеплять минватой и заново класть кирпич. Однако работа затянулась из-за нехватки специалистов. Люди переживают, что до наступления минусовой температуры работы по укладке облицовочного кирпича не закончат. Кроме того, из-за демонтажа старой кладки между окнами появились огромные сквозные щели. Поэтому, несмотря на горячие трубы, в доме очень холодно.

Заказчиком проекта является ОСИ и АО «Казахстанская жилищная компания», ремонтные работы выполняет ТОО «Караванный путь». Директор фирмы Кайрат Темиргалиев пояснил, что внешнюю часть стены дома уже отштукатурили, осталось сделать кирпичную кладку, но именно в этом и заключается сложность из-за нехватки каменщиков. Проект запланировали еще в 2021 году, цена за укладку кирпича была указана 3800 тенге за квадратный метр. Несмотря на то, что Темиргалиеву удалось сэкономить и поднять оплату каменщиков до 11 тысяч тенге, никто работать не хочет.

— Одна бригада начала работать, закончили первый этаж, потом у них поменялся состав, и дальнейшую работу начали выполнять некачественно. Мы с технадзором два раза заставляли переделать кладку, но позже бригада отказалась работать. Мы все еще в поисках работников. В связи с паводком услуги каменщиков подорожали почти на 30%. Свободные каменщики просят 15 тысяч тенге за квадратный метр. Сегодня приходили - 16 тысяч просила бригада. У меня по смене такая стоимость не предусмотрена, я её не потяну. За счет экономии на других работах мы вышли на восемь тысяч тенге, сейчас максимально я могу предложить 11 тысяч тенге. Эта проблема идет с августа месяца. Сначала бригады каменщиков были заняты из-за паводка, а в сентябре они начали просить высокую цену. Потом мало кто хочет браться за этот дом, потому что там идет переделка чужой работы. Касательно окон, в проекте их демонтаж не предусмотрен, но если нам дадут заявку, то мы эти работы выполним, — рассказал директор ТОО «Караванный путь».

По словам Кайрата Темиргалиева, дом по техобследованию не разваливается и не находится в аварийном состоянии. Основные конструкции, колонны и крепость дома местами больше, чем необходимо. Трещины на доме появились из-за неправильного заполнения швов, именно поэтому по проекту стоит перекладка облицовочной части многоэтажки.

Представитель АО «Казахстанская жилищная компания» сказал, что корректировку проекта сделать возможно, но денег в бюджете нет.

Заместитель акима города Азамат Халелов сообщил, что в этом вопросе акимат является медиативной стороной, но тем не менее пообещал помочь найти каменщиков чтобы работа пошла быстрее и её закончили до холодов. Также он попросил строительную фирму решить вопрос с окнами. Следующее собрание по этому вопросу назначено на четверг, 31 октября.