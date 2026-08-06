Кому готовы платить свыше миллиона тенге в Казахстане

В июле 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 104,6 тысячи вакансий, а соискатели опубликовали 141,2 тысячу резюме. По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, по сравнению с июнем число вакансий сократилось на 3,8%, тогда как количество резюме выросло на 11,5%. Сообщается, что такая ситуация характерна для летнего периода. На рынок труда выходят выпускники колледжей и вузов, многие начинают активно искать работу, поэтому число соискателей традиционно растет быстрее, чем количество новых вакансий.
Больше всего вакансий в июле было открыто в сфере образования — 23,4 тыс. рабочих мест. Высокий спрос также сохранялся в следующих отраслях:
- предоставление прочих видов услуг — 16,0 тыс. вакансий,
- здравоохранение и социальное обслуживание — 10,3 тыс.,
- сельское, лесное и рыбное хозяйство — 8,2 тыс.,
- обрабатывающая промышленность — 6,8 тыс.,
- строительство — 5,7 тыс.
Наиболее активно работодатели размещали вакансии в:
- Астане — 8,8 тыс.,
- Туркестанской области — 7,6 тыс.,
- Павлодарской области — 7,1 тыс.,
- Алматы — 7,0 тыс.,
- Акмолинской области — 6,9 тыс. вакансий.
Почти 39% всех вакансий были рассчитаны на специалистов среднего уровня квалификации. Еще 30,7% приходилось на низкоквалифицированные позиции, а 30,5% — на высококвалифицированных специалистов. Среди всех соискателей 57% составляют женщины, 43% — мужчины.
Возрастная структура соискателей выглядит следующим образом:
до 35 лет — 54%,
35–44 года — 25%,
45–54 года — 14%,
старше 55 лет — 7%.
В июле самые высокие зарплаты работодатели предлагали:
- архитектору программного обеспечения — около 1,12 млн тенге,
- инженеру-инспектору по безопасности полетов — около 910 тыс. тенге,
- заместителю начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции — около 900 тыс. тенге.
Самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей были у:
- пилотов — около 2,39 млн тенге,
- стюардесс — около 1,43 млн тенге,
- начальников электростанций — около 1,32 млн тенге.
Всего с начала 2026 года на платформе Enbek.kz работодатели разместили 709 тысяч вакансий, а соискатели — 877,2 тысяч резюме.