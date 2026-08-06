Кому готовы платить свыше миллиона тенге в Казахстане

В министерстве труда рассказали как выглядел рынок труда в июле 2026 года.

В июле 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили 104,6 тысячи вакансий, а соискатели опубликовали 141,2 тысячу резюме. По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, по сравнению с июнем число вакансий сократилось на 3,8%, тогда как количество резюме выросло на 11,5%. Сообщается, что такая ситуация характерна для летнего периода. На рынок труда выходят выпускники колледжей и вузов, многие начинают активно искать работу, поэтому число соискателей традиционно растет быстрее, чем количество новых вакансий.

Больше всего вакансий в июле было открыто в сфере образования — 23,4 тыс. рабочих мест. Высокий спрос также сохранялся в следующих отраслях:

предоставление прочих видов услуг — 16,0 тыс. вакансий,

здравоохранение и социальное обслуживание — 10,3 тыс.,

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 8,2 тыс.,

обрабатывающая промышленность — 6,8 тыс.,

строительство — 5,7 тыс.

Наиболее активно работодатели размещали вакансии в:

Астане — 8,8 тыс.,

Туркестанской области — 7,6 тыс.,

Павлодарской области — 7,1 тыс.,

Алматы — 7,0 тыс.,

Акмолинской области — 6,9 тыс. вакансий.

Почти 39% всех вакансий были рассчитаны на специалистов среднего уровня квалификации. Еще 30,7% приходилось на низкоквалифицированные позиции, а 30,5% — на высококвалифицированных специалистов. Среди всех соискателей 57% составляют женщины, 43% — мужчины.

Возрастная структура соискателей выглядит следующим образом:

до 35 лет — 54%,

35–44 года — 25%,

45–54 года — 14%,

старше 55 лет — 7%.

В июле самые высокие зарплаты работодатели предлагали:

архитектору программного обеспечения — около 1,12 млн тенге,

инженеру-инспектору по безопасности полетов — около 910 тыс. тенге,

заместителю начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции — около 900 тыс. тенге.

Самые высокие зарплатные ожидания среди соискателей были у:

пилотов — около 2,39 млн тенге,

стюардесс — около 1,43 млн тенге,

начальников электростанций — около 1,32 млн тенге.

Всего с начала 2026 года на платформе Enbek.kz работодатели разместили 709 тысяч вакансий, а соискатели — 877,2 тысяч резюме.