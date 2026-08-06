13 млн тенге заплатит магазин техники за пожар из-за стиральной машины в Уральске

Владельцы квартиры отсудили крупную компенсацию у известного продавца техники после того, как новый дом пострадал от пожара из-за бракованной стиральной машины.

17 августа 2025 года жительница Уральска купила в магазине крупной сети стиральную машину с функцией сушки за 174 990 тенге. Технику установили на кухне в новой квартире с качественным ремонтом,в которой проживала вся семья, сообщаеся на Instagram-странице департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

- Спустя меньше чем месяц, 11 сентября, в квартире вспыхнул пожар. Пожарно-техническая экспертиза установила, что очаг находился прямо внутри корпуса стиральной машины. Причиной возгорания стало короткое замыкание и оплавление проводки или полимерных элементов электронного блока из-за аварийного режима работы, - пояснили в департаменте.

Огонь серьезно повредил само жилище и имущество внутри. Согласно заключению Центра судебных экспертиз МЮ РК, только на восстановительный ремонт квартиры требовалось 7 857 676 тенге. Пострадавшая сторона пыталась урегулировать вопрос мирным путем, но продавец ответил отказом. После этого поступило обращение в суд.

- Помимо стоимости ремонта квартиры, истицы потребовали возместить ущерб за уничтоженную мебель, бытовую технику и посуду. Кроме того, семье пришлось несколько месяцев жить в арендованной квартире, расходы за съем жилья тоже легли на их плечи. Также было заявлено требование о компенсации морального вреда, - рассказали в департменте.

В ведомстве отметили, что 4 августа 2026 года суд частично удовлетворил исковые требования и обязал продавца техники выплатить:

7 857 676 тенге - на восстановительный ремонт квартиры;

4 090 000 тенге - на возмещение материального ущерба (испорченное имущество, аренда жилья);

500 000 тенге - в качестве компенсации морального вреда;

А также расходы на госпошлину (87 580 тенге) и проведение экспертиз (315 360 тенге и 150 000 тенге).

- В суде представитель магазина ссылался на наличие всех документов на товар (инструкций и сертификатов соответствия). Однако этот случай показал, что бумаги не дают абсолютной гарантии безопасности. Юристы и эксперты напоминают потребителям о необходимости быть бдительными и строго соблюдать правила эксплуатации мощной бытовой техники, - заключили в департаменте.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.