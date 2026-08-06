Глава облздрава ЗКО уволился после коррупционных скандалов

В мае в ЗКО задержали семерых руководителей медучреждений области. В списке задержанных оказались главный врач областной детской больницы, главные врачи Жанибекской, Каратобинской и Теректинской районных больниц, главный врач Дарьинской районной больницы (район Байтерек) и директора городских поликлиник Уральска №1 и №6. Всех руководителей медучреждений подозревают в неоднократном получении взяток. По версии следствия, незаконные вознаграждения они брали за "общее покровительство" от представителей одной из крупнейших частных медицинских лабораторий Казахстана, а также от других поставщиков услуг. А месяцем ранее задержали директора станции скорой помощи.

С третьего июня руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев за ненадлежащий контроль за деятельностью подведомственных организаций на месяц был отстранен от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал аким области Нариман Турегалиев.

Как стало известно Мадияр Утешев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщила и.о. руководителя облздрава Айнаш Губайдуллина во время брифинга в РСК.

Отметим, что по одному уголовному делу суд уже огласил приговор исполняющему обязанности директора Каратобинской районной больницы. Руководителя медучреждения признали виновным в получении взятки в значительном размере. Его задержали с поличным прямо на рабочем месте в селе Каратобе после получения меченых 300 тысяч тенге. Суд признал директора больницы виновным по статье 366 УК РК "Получение взятки" и приговорил его к трем годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Уголовные дела в отношении остальных руководителей медучреждений в суд еще не поступили.