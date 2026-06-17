Соответствующее распоряжение подписал аким области.

Руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев с третьего июня отстранен от должности на один месяц. Соответствующее распоряжение подписал аким области Нариман Турегалиев, сообщили в пресс-службе областного акимата.

- Мадияр Утешев временно отстранен от исполнения должностных обязанностей сроком на 1 месяц за ненадлежащий контроль за деятельностью подведомственных организаций, - сказано в сообщении.

Связано ли отстранение с массовым задержанием руководителей медучреждений, в ведомстве не уточнили. Отметим, в мае в ЗКО задержали семерых руководителей медучреждений области. В списке задержанных оказались главный врач областной детской больницы, главные врачи Жанибекской, Каратобинской и Теректинской районных больниц, главный врач Дарьинской районной больницы (район Байтерек) и директора городских поликлиник Уральска №1 и №6. Всех руководителей медучреждений подозревают в неоднократном получении взяток. По версии следствия, незаконные вознаграждения они брали за "общее покровительство" от представителей одной из крупнейших частных медицинских лабораторий Казахстана, а также от других поставщиков услуг.

Кроме того, в конце апреля задержали директора станции скорой помощи.