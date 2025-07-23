По данным департамента полиции ЗКО, за три дня рейдовых мероприятий в области выявили 173 административных нарушения совершенных водителями мопедов.
Восемь человек не имели страховки. У 76 мопедов не было госномера. У четверых водителей не оказалось техпаспорта. Еще один разговаривал по телефону во время движения, другие семь вели мопед в состоянии алкогольного опьянения.
76 человек ездили без водительского удостоверения, пять были ранее лишены прав, но продолжали ездить. Не спецстоянку забрали 79 мопедов и мотоциклов.
Полицейские просят жителей области соблюдать ПДД и ответственно относиться к своей безопасности и безопасности окружающих.
Фото: pexels.com