Всего за это время выявили 173 нарушения.

В ЗКО за три дня на штрафстоянку отправили 79 мопедов

По данным департамента полиции ЗКО, за три дня рейдовых мероприятий в области выявили 173 административных нарушения совершенных водителями мопедов.

Восемь человек не имели страховки. У 76 мопедов не было госномера. У четверых водителей не оказалось техпаспорта. Еще один разговаривал по телефону во время движения, другие семь вели мопед в состоянии алкогольного опьянения.

76 человек ездили без водительского удостоверения, пять были ранее лишены прав, но продолжали ездить. Не спецстоянку забрали 79 мопедов и мотоциклов.

Полицейские просят жителей области соблюдать ПДД и ответственно относиться к своей безопасности и безопасности окружающих.

Фото: pexels.com