В акимате Уральска сообщили, что в связи с проведением капитального ремонта железнодорожного полотна на переезде, расположенном на пересечении улиц Чурикова и Пионерская, движение всех видов транспорта через железнодорожный переезд временно закроют с 07:00 26 июля до 18:00 27 июля.

— Для транспорта организуют объезд железнодорожного переезда по правой стороне, в попутном направлении с обеих сторон. Просим жителей и водителей заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием, — дополнили в акимате.







