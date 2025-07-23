Дорогу на пяти улицах будут ремонтировать поэтапно.

22 июля аким города Мурат Байменов посетил несколько городских улиц, где дорожное полотно сильно изношено и давно не ремонтировалось. На своей странице в социальных сетях глава города показал, в каком плачевном состоянии находится дорога. Он ознакомился с состоянием дорог на улицах Ш. Коспанова, Желаевском шоссе, а также на улицах Алматы и Ескалиева.

Также в акимате сообщили, что в ближайшее время планируются следующие работы:

По Желаевскому шоссе ведётся расчёт объёма работ для проведения среднего ремонта.

По улице Ш. Коспанова разрабатывается проектно-сметная документация для её полной реконструкции.

По улице Алматы проектно-сметная документация готова, ремонтные работы запланированы.

На улице Ескалиева участок от улицы Д. Нурпейисова до улицы Пугачёва планируется капитально отремонтировать — в настоящее время ведутся проектные и расчётные работы. Также имеется проектно-сметная документация для реконструкции участка от улицы Пугачёва до улицы Стрижаченко.

Байменов добавил, что все работы будут выполняться поэтапно.

Напомним, что участок на улице Ескалиева — от улицы Сарайшык до улицы Д. Нурпейисовой — ранее за свой счёт отремонтировала компания «Конденсат».



