В селе Акбулак Бурлинского района состоялось долгожданное и значимое событие — открытие нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), построенного и оснащённого в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Новое медицинское учреждение открыло свои двери для местных жителей, предоставляя им современные условия для получения первичной медико-санитарной помощи.

На церемонии открытия присутствовали заместитель руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Асылбек Каналиев и исполняющий обязанности акима Бурлинского района Алтай Тукжанов. В своих выступлениях они отметили важность данного объекта для села и выразили уверенность в том, что новый ФАП станет опорой для улучшения качества медицинских услуг на селе.

— Мы рады, что еще один объект здравоохранения успешно введен в эксплуатацию. Благодаря таким проектам значительно повышается доступность медицины в отдаленных населённых пунктах. Жители Акбулака теперь могут получать необходимую помощь в комфортных условиях, — отметил Асылбек Каналиев.

Почетную миссию — вручение символического ключа от нового здания — исполнил заместитель директора компании-застройщика «Евроремонтсервис» Нурдаулет Тагайбек. Он передал ключи медсестре общей практики Орынгуль Болат, которая будет оказывать помощь жителям села в новых условиях.

Новый фельдшерско-акушерский пункт включает в себя процедурный и прививочный кабинеты, кабинет физиолечения, акушерский и смотровой кабинеты. Всё здание оснащено современным оборудованием, позволяющим оказывать широкий спектр первичной медицинской помощи. Помимо этого, предусмотрено удобное размещение и организация пространства для приёма пациентов, в том числе пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.

Местная жительница Дина Кушаева, которая пришла на открытие, поделилась своими впечатлениями:

— Я родилась и выросла в Акбулаке, всегда участвую в жизни нашего села. Сегодня для нас действительно радостный день. Старое здание ФАПа давно пришло в негодность, а теперь у нас современное, тёплое и красивое медицинское учреждение. Мы надеемся, что в будущем здесь появится и дневной стационар. Спасибо Президенту и Правительству за возможность жить в селе и получать качественную медпомощь.

Село Акбулак — не исключение в плане потребности в медицинской поддержке. Здесь проживают 745 человек, из них 115 находятся на диспансерном учёте, в том числе 15 человек с инвалидностью. В населённом пункте немало пожилых граждан старше 65 лет, а также пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для таких категорий населения особенно важно иметь рядом современное учреждение, способное оказывать регулярную и квалифицированную помощь.

Новый фельдшерско-акушерский пункт — один из 50 объектов, запланированных к строительству в Западно-Казахстанской области в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Проект стартовал в 2023 году, и на сегодняшний день уже 45 учреждений введены в эксплуатацию. В Бурлинском районе новые медицинские пункты открыты в шести селах, и в этот же день аналогичный ФАП распахнул двери и в селе Каракудук.

Проект направлен на то, чтобы сократить разрыв между городским и сельским здравоохранением, улучшить условия труда медицинских работников и повысить качество обслуживания населения. Введение в строй современных ФАПов способствует снижению уровня заболеваемости, повышению профилактической активности и, в целом, улучшению демографических показателей.

Таким образом, открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в Акбулаке стало не только символом развития здравоохранения, но и шагом навстречу улучшению жизни сельских жителей. Инициатива, поддержанная государством, доказывает, что медицина должна быть доступной каждому — вне зависимости от места проживания.