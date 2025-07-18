Речь идет об улице Ескалиева, где недавно реконструировали часть дороги.

В мае 2025 года на участке улицы Ескалиева — от улицы Сарайшык до Д. Нурпеисовой сделали реконструкцию дорожного полотна.

Местные жители надеялись, что новый асфальт положат до конца улицы. Особенно волновал участок от фитнес-центра «Энергия» и до улицы Пугачева, там дорога сильно разбита и много больших ям.

— Живу тут всю жизнь и всю жизнь тут такая дорога. Несколько лет назад делали капитальный ремонт, но он был такого отвратительного качества, все люки торчали, сами можете увидеть и никто тогда из чиновников не заставил подрядчика переделать отвратительную работу. В этом году обрадовались, что Ескалиева отремонтируют, а оказалось, что только вокруг акимата. Так там была нормальная дорога! Весь ужас начинается дальше - у перекрёстка с улицей Жумагалиева. Там асфальт просто провалился, одно время даже лентой закрывали. Чиновники что не видят эту яму почти в полметра глубиной?! Кому нужна эта показушность?! — говорит местная жительница.

Руководитель городского ЖКХ Аблай Нурмаков рассказал, что часть улицы Ескалиева реконструировала за свой счёт компания «Конденсат». Они сами оплатили проект и экспертизу, поэтому всё сделали быстро. Сейчас городские власти планируют продлить ремонт до улицы Пугачёва. Но на это нужно время — сначала проведут конкурс на выбор компании для подготовки проектной документации. Потом будет экспертиза. Если даже успеют сделать проект в этом году, сам ремонт начнётся не раньше, чем в следующем.

Напомним, в марте 2025 года на сессии городского маслихата рассказали, что автодорог по улицам Оразбаева, микрорайон Байтерек, Исатай батыра, ТЭЦ-16 и Ескалиева. Средний ремонт дорог запланирован по улицам Жангир хана и Айткулова. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 1,6 миллиарда тенге. Вместе с тем власти города планируют завершить капитальный ремонт дорог по улицам Беляева в поселке Зачаганск и Богенбай батыра в поселке Круглоозерное. А 17 июля на ремонт закроют мост через реку Урал.