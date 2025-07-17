Временно ограничат движение на указанном участке с 20:00 часов 17 июля до 8:00 часов 1 августа 2025 года. Альтернативный путь — объездная дорога, проходящая через посёлок Меловые горки.

На две недели закроют мост через Урал. Ремонт обойдется в 1,2 млрд тенге

Средний ремонт проведут на автомобильной дороге международного значения KAZ10 Актобе — Уральск —граница РФ на участке (с 254 по 262 км, Уральск — посёлок Подстепное). На русловом мосту через реку Урал заменят деформационные швы. Об этом сообщили в Западно-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол».

— Временно ограничат движение на указанном участке с 20:00 17 июля до 8:00 1 августа 2025 года. Альтернативный путь — объездная дорога, проходящая через посёлок Меловые горки, — пояснили в ведомстве.

В областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол» дополнили, на мосту сделают не только деформационные швы, но и проведут полностью фрезерование, где есть просадки и колейность сделают выравнивание и только сверху выложат слой щебеночно мастичной асфальтобетонной смеси.

— Дополнительно заменят кривлейные брусы со стороны Подстепного, а также полностью перильные ограждения на русловом уральном мосту. Вместо бетонных пешеходных плит установят специальные железные дорожки. Также дополнительно установим новые стеклянные автопавильоны и бордюры. Общая протяженность ремонтных работ составит 7,9 километров. Стоимость проекта составила 1,2 миллиарда тенге. Новое покрытие, замена девяти деформационных швов, ремонт опоры моста и их дополнительное ограждение и бетонирование. Закрываем дорогу, потому что будет полное вскрытие моста, — пояснили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

К слову, деформационные швы будут с резиновой накладкой.

Напомним, в июле 2015 года мост закрывали на средний ремонт на две недели. Тогда для дачников снизили стоимость проезда, потому что они добирались туда на двух автобусах. Позже уральный мост закрывали еще несколько раз, но как правило на 1-2 дня. К примеру, в в апреле 2023 года там поменяли ограждение, уложили новый слой асфальта и сделали диодную подсветку. А в мае 2025 года мост снова закрывали на ремонт.