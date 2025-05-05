Жителей и гостей ЗКО просят заранее планировать свой маршрут.

Как сообщили в ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол», 7 мая с 10:00 до 20:00 будет закрыт участок автодороги международного значения Актобе-Уральск — граница РФ, до пункта пропуска «Сырым».

Будет закрыт участок от 254 до 261 километра, это мост через реку Урал. Здесь будут проводить ремонт. Во время ремонтных работ движение будет осуществляться по объездной дороге через новый мост в поселках Зачаганск и Меловые горки.