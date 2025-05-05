Трассу «Актобе – Карабутак – Улгайсын» последний раз капитально ремонтировали 20 лет назад. Дорога двухполосная и рассчитана на проезд 5 тысяч автомобилей в сутки.

По информации 24KZ, сейчас по ней проезжает 15 тысяч машин. Общая протяжённость дороги — 262 км, её поделили на семь участков.

В прошлом году реконструкцию начали на первом отрезке, протяжённостью 28 км. На двух из четырёх полос земляные работы практически завершены. Теперь дело за асфальтом.

