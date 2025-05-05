Девочка чувствует себя хорошо.

Врачи национального центра нейрохирургии успешно провели одну из самых сложных операций — удалили гигантскую опухоль головного мозга трёхмесячной девочке. Об этом сообщили в Минздраве РК.

По словам мамы малышки Айбат, девочка родилась в срок и развивалась нормально. Однако в возрасте двух месяцев появились тревожные симптомы: частые срыгивания, отказ от груди, посинение кожи и сильное беспокойство.

Родители немедленно обратились к педиатру, а затем — к невропатологу. На УЗИ выявили жидкостное образование в теменно-затылочной области, а проведённая позже КТ подтвердила наличие объёмного образования в левой теменной доле. Затем МРТ показало опухоль размером 5,6× 4,2 см, расположенную в функционально значимых зонах мозга.

После консультации с детскими нейрохирургами Дмитрием Сурдиным, Алибеком Жарасовым и заместителем председателя правления Асылбеком Калиевым было принято решение о срочном оперативном вмешательстве. Ребёнок был госпитализирован в отделение детской нейрохирургии.

Как отмечает заведующий отделением детской нейрохирургии, профессор Габит Оленбай, операция была крайне сложной: опухоль занимала почти половину мозга ребёнка, а риск кровопотери был очень высок.

Тем не менее, благодаря командной работе, использованию современных методик и высокому уровню оснащения центра, операция прошла успешно.

— Удаление опухоли мы выполнили микрохирургическим методом. Сейчас девочка проходит послеоперационное лечение и уже чувствует себя лучше. Отмечается отсутствие срыгиваний и общее улучшение состояния, — рассказал Габит Оленбай.

Мама девочки с трудом сдерживает эмоции.

— Я готовилась ко всему, понимала, какие риски. Но произошло чудо — моя дочка жива, с ней всё хорошо. Благодарю от всего сердца врачей, особенно Дмитрия Андреевича Сурдина, весь медперсонал. Спасибо, что спасли мою дочь! — сказала она.

Особую роль в операции сыграли также врачи анестезиологи и трансфузиологи, ведь наркоз и контроль за состоянием столь маленького пациента требуют предельной точности и внимания. В команде были анестезиолог-реаниматолог Айгуль Жандельдинова, медсестра-анестезист Гульзира Даукенова, трансфузиолог Ербол Куанышев и операционная медсестра Алуа Даукенова.