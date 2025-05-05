Если в 2019 году в стране функционировало 10,5 тысяч дошкольных организаций, где воспитывались 892 тысячи детей, то к 2025 году количество таких организаций выросло до 11,8 тысячи, с охватом более 1 миллиона детей.

За шесть лет очередь в детские сады Казахстана сократилась в пять раз. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

— Если в 2019 году в стране функционировало 10,5 тысяч дошкольных организаций, где воспитывались 892 тысячи детей, то к 2025 году количество таких организаций выросло до 11,8 тысячи, с охватом более 1 миллиона детей. При этом произошел переход от маломощных мини-центров к созданию полноценных детских садов с устойчивой материально-технической базой, — пояснили в министерстве.

Отмечается, что существенные изменения произошли и в вопросе очередности. В 2019 году в очереди на дошкольное место состояло 446 176 детей. На 1 января 2025 года этот показатель сократился до 84 тысячи детей в возрасте от 2 до 6 лет. Таким образом, за шесть лет количество ожидающих сократилось почти в 5 раз.

Фото: pexels.com