При этом дети жалуются не только на сверстников, но и на учителей.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева на своей странице в поделилась тревожными фактами. Так, в школах Карасайского, Енбекшиказахского, Балхашского, Талгарского и Илийского районов Алматинской области дети жалуются на буллинг, отбирание еды, вымогательство, насилие, в том числе со стороны преподавателей. Кроме того, дети пожаловались на приставания со стороны учителей по физической культуре и алгебре. В Енбекшиказахском районе двое детей попали в больницу после применения насилия со стороны учителей.

– В одной школе Жамбылской области дети описали пугающую картину, рассказывая, что младшеклассники при виде старшеклассников автоматически кладут руки в карман, чтобы отдать им деньги. В противном случае к ним применяется насилие. Дети так же написали о том, что пятиклассника избили толпой, что в школе употребляют насвай. Кроме этого, в той же школе дети сообщили об анонимном Instagram-канале, где выкладывали информацию о школьниках, тем самым повергая их кибербуллингу. Дети сообщали об этом учителям, однако помощи не получали. Также стало известно о массовой драке, где участвовали 50 детей. Школа отрицает это, а полиция не владеет информацией, - сообщила Закиева.

По её словам, школы занимаются укрывательством правонарушений среди детей, а правоохранительные органы не проводят профилактические и индивидуальные работы со школьниками. Руководство школ не владеет информацией, либо игнорирует их либо скрывает факты от полиции.

