В последние годы проблема буллинга стала одной из самых острых в системе образования Казахстана. Дети и подростки сталкиваются с агрессией, психологическим давлением и насилием, что негативно влияет на их эмоциональное состояние, успеваемость и социальную адаптацию. Но теперь у них появилась реальная поддержка. В 2023 году был запущен проект по борьбе с буллингом – Stop Bullying. Эта цифровая экосистема создана для того, чтобы дети могли анонимно обращаться за помощью. Всё начинается с простого действия – сканирования QR-кода на стенде в школе или в общественном месте. В одно мгновение их сообщение попадает в ситуационный центр, где работают психологи, юристы, операторы. Каждый случай тщательно анализируется, а специалисты незамедлительно принимают меры. Искусственный интеллект помогает выявлять динамику проблемы, а тепловая карта показывает, где требуется срочное вмешательство. Сегодня Stop Bullying уже работает в девяти регионах Казахстана, и результаты говорят сами за себя. За время работы системы поступило 3 279 обращений от детей и подростков, QR-коды были отсканированы более 41 000 раз. В местах реализации проекта уровень буллинга снизился на 40%. Команда продолжила развивать проект, расширив его поддержку на жертв бытового насилия. Специальные QR-коды на жилых домах дают возможность людям в сложных ситуациях анонимно обратиться за помощью. Проект активно поддерживают государственные органы, включая прокуратуру, департамент полиции, акимат, комиссию по делам несовершеннолетних, управление образования, центры психологической поддержки и общественные организации. В 2024 году команда Stop Bullying встретилась с представителями Генеральной прокуратуры, государственным советником, чтобы обсудить пути расширения проекта на республиканском уровне. Буллинг по-прежнему остается серьезной проблемой, приводящей к тяжелым последствиям. По данным Министерства просвещения Казахстана, случаи подросткового суицида вызывают серьезную обеспокоенность. Stop Bullying – это не просто система реагирования, а инструмент, который предотвращает насилие и помогает создать безопасную среду для детей. Впереди – большие планы. Проект продолжит развиваться, охватывая новые регионы, а также готовится к выходу на международный уровень, ведь такие решения необходимы во всем мире. Это не просто стартап, а движение, меняющее систему защиты прав детей. Вместе мы можем спасти судьбу подрастающего поколения и предотвратить буллинг.





