Стражи порядка рады такому новшеству.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, для предотвращения аварий стражи порядка принимают дополнительные меры. В частности, в регионе активно используются беспилотные летательные аппараты – дроны – для контроля за дорожным движением. Эти технологии позволяют ускорить работу патрульной полиции и эффективно предотвращать нарушения на дорогах.

За 4 месяца за выезд на встречную полосу и нарушение правил обгона к административной ответственности привлечены 3278 водителей.

Особое внимание уделяется участкам дорог с повышенной аварийностью. Увеличено количество автопатрулей в ночное время, а также в выходные и праздничные дни на загородных трассах.



Полицейские призывают казахстанцев быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.