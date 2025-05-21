Для оперативности и прозрачности прохождения границы с 19 мая 2025 года на автомобильном пропуске «Сырым» запустили систему электронной очереди CarGoRuqsat.

Для прозрачности прохождения границы с 19 мая 2025 года на автомобильном пропуске «Сырым» запустили систему электронной очереди CarGoRuqsat. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по ЗКО.

— В настоящее время система бронирования электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска Аксай, Жанибек, Орда, Шаган показывает положительные результаты. Система электронной очереди создана и обслуживается отечественными разработчиками и специалистами сервиса онлайн бронирования «CarGoRuqsat» АО «Информационно-учетный центр» МФ РК со стопроцентным участием государства, — пояснили в ведомстве.

К слову, сервис реализовали на базе цифровой платформы Qoldau.kz. Он является бесплатным. Задача системы электронной очереди «CarGoRuqsat» предоставить перевозчикам возможность предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах.