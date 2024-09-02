Руководитель отдела администрирования НДС в рамках ЕАЭС ДГД ЗКО Зарина Жумагулова сообщила, что в настоящее время электронная очередь на пограничных постах функционирует. Например, электронная очередь в направлении Аксая начала работать с 31 января этого года. В конце июля её запустили в направлениях Орды и Жанибека.

— Электронная очередь функционирует по всему Казахстану. Она вводится поэтапно. По нашей области её внедрили пока на трёх постах. В практике заложено, что её вводят сначала на посты с наиболее низкой пропускной способностью и загруженностью. После чего, постепенно внедряют на более обширные посты. У нас самые загруженные посты в ЗКО, это «Сырым», «Таскала» и «Шаган», — отметила спикер.

Зарина Жумагулова пояснила, что в соответствии с приказом стоимость бронирования электронной очереди составляет 1 МРП (3692 тенге — прим. автора). Средства поступают на счет оператора системы электронной очереди, который в течение трёх дней переводит их в доход государственного бюджета. Эти деньги не передаются третьим лицам.

Как забронировать время в электронной очереди?

— Водителям необходимо скачать приложение CarGoRuqsat и пройти регистрацию. При бронировании электронной очереди пользователи могут выбрать необходимую дату и время, либо выбрать первое свободное время и наименование пункта пропуска. Во время регистрации система запрашивает документы, включая регистрацию транспортного средства (для резидентов и нерезидентов), а также проверяет наличие неуплаченных штрафов. Одним из главных требований является наличие обязательного разрешения на международную перевозку. Если у иностранного перевозчика есть задолженность по платным дорогам РК, её необходимо погасить, иначе система отклонит бронирование. Также проверяется наличие страхования автотранспорта и налоговая задолженность. В принципе, если все требования выполнены, у перевозчиков не возникает проблем с бронированием, — рассказала Зарина Жумагулова.

В ведомстве отметили, что бронирование электронной очереди осуществляется на основании:

сопоставления данных и сведений, вносимых пользователями, с данными и сведениями

центральных исполнительных органов в сфере внутренних дел, регистрации

физических и юридических лиц, цифрового развития, налогового и таможенного

администрирования, агропромышленного комплекса, транспорта, правовой статистики и специальных учетов.

Как происходит бронирование? И что делать если опоздал?

По словам руководителя, бронирование формируется с учетом пропускной способности пункта пропуска и на период, не превышающий 90 дней.

— Если вдруг произошла задержка водителя на пару часов, то у него есть возможность пересечь границу. Если же он забронировал на один день, а приехал на следующий, то тут конечно система обяжет проходить регистрацию повторно, так как электронная очередь аннулируется при неприбытии транспортного средства в пункт пропуска в назначенный день и время бронирования. По данному транспортному средству осуществляется повторное бронирование и придётся повторно оплатить 1 МРП. Если приехали раньше на пару часов, ничего страшного, вас пропустят. Это всё прописано в правилах. Также имеется возможность переноса очереди ранее забронированной на другую дату и время пересечения Госграницы до 2 раз без осуществления повторной платы за пропуск через Госграницу, — рассказала Зарина Жумагулова.

Как быть, если в дороге нет интернета? Для этого и предусмотрено "Бронирование"

Спикер отметила, что не обязательно проходить регистрацию непосредственно перед выездом, где обычно бывает плохое покрытие интернета. Можно это сделать в любом кемпинге, где удобно. В общем, водители должны это делать заблаговременно. Если это крупные логистические компании, этим чаще всего занимаются бухгалтера. К слову, с девятого сентября этого года электронную очередь запустят на посту «Шаган».

Смысл системы электронной очереди, если пропускная способность Казахстана и России разная?

— Бывает нейтралка «забита». Для этого и создана электронная очередь, что бы исключить скопление грузовых машин на границе. Система предоставляет бронирование согласно загруженности. То есть, если один пункт пропуска может пропустить всего 60 машин, то в электронной очереди будет отражено именно столько свободных окошек. И теперь раньше забронированного времени никто не будет приезжать на границу и стоять там, создавая километровые очереди, — говорит спикер.

Есть ли приоритет в электронной очереди?

— Да, регистрация въезда транспортных средств в пункт пропуска во внеочередном порядке осуществляется при перевозках животных, скоропортящихся и опасных грузов, — ответил специалист.

Чтобы, проехать вне электронной очереди, до пересечения границы пару часов водители должны оплатить не 1 МРП, а 100 МРП.

К слову, оплата за бронирование электронной очереди происходит только безналичным способом в национальной валюте. На казахстанско-российской границе электронная очередь поэтапно внедряется с ноября 2023 года , на сегодняшний день функционирует на 15 пунктах пропуска.