Глава государства во время Послания народу Казахстана отметил, что актуальна задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. По его словам, в стране начали реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты: по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты.

– За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» протяженностью свыше 800 километров. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач Правительства остается обеспечение газом населения и экономики. В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в один миллиард кубометров в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке. Это, по его словам, приоритетная задача.