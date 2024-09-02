Сегодня, второго сентября выступая с посланием народу глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что "в дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть сроков ротации) действующих акимов". Об этом сообщается в телеграмм-канале Ак орды.

— С 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел, что составляет 90% от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов – 46 лет, 60% из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился. Осенью прошлого года мы впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов. После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему, — сказал президент.

По словам главы государства, прямые выборы акима это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы. Он подчеркнул, что политические реформы – это не разовая кампания. Если это требуется для развития государства, реформы будут проводиться постоянно.