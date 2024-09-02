Жена главы филиала вуза в Актобе собирала с абитуриентов деньги и тратила на себя

Приговором суда №2 Актобе женщина признана виновной в мошенничестве, совершенном неоднократно. Из материалов дела следует, что подсудимая с 2016 по 2023 годы работая главным специалистом в «Международном транспортно-гуманитарном университете» заключала с абитуриентами договоры от имени учебного заведения. После чего она получала от абитуриентов оплату за учебу на свой личный счет и предоставляла им недействительные квитанции за оплату. Все деньги женщина потратила на свои личные нужды.

Таким образом 25 потерпевшим причинен материальный ущерб 14,5 миллиона тенге.

– Сама подсудимая вину не признала. Она пояснила, что супруг был директором филиала и был в курсе всех поступающих денег от студентов. Гражданские иски потерпевших обязалась оплачивать по мере возможности. Просила учесть, что у неё есть малолетние дети и просила не лишать её свободы, - сообщили в пресс-службе суда №2.

Суд при вынесении приговора учел наличие у подсудимой маленьких детей, а так же частичное возмещение ущерба. Таким образом, женщина признана виновной в мошенничестве и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.



