Общественник и журналист на своей странице в Instagram сообщил, что в боях в Украине был убит 61-летний житель Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Он, якобы, поехал воевать за Россию.

– По словам родственника погибшего, житель Бурлинского района этнический казах, уроженец Оренбургской области, 30 лет назад переехал в Казахстан вместе с семьёй. В Казахстане держал свое крестьянское хозяйство и очень сильно был подвержен российской пропаганде, так как дома смотрел исключительно каналы российского телевидения. В конце 2023 года, он сообщил родным, что намерен уехать в РФ и добровольцем уехать на войну. Родственники пытались его отговорить от этой идеи, но мужчина был непреклонен, уверял всех, что украинские военные убивают российских детей и что все украинцы нацисты должны быть уничтожены, - пишет общественник.

По словам Ахмедьярова, в ноябре 2023 года он уехал в Россию. Довольно быстро получил российское гражданство, несмотря на возраст (61 год - прим. автора) был принят в ряды вооруженных сил РФ и попал на фронт в качестве наводчика установки "Град". В январе 2024 года получил ранение, быстро оправился и снова уехал на передовую. В феврале 2024 года перестал выходить на связь с родственниками и до августа этого года числился пропавшим без вести. В августе этого года командир подразделения, в котором служил мужчина, связался с его супругой и сообщил, что останки мужчины обнаружены, идентифицированы и доставлены в морг в городе Ростов.

– Родственник убитого, который рассказал мне эту историю, возмущен тем, что власти Казахстана до сих пор разрешают российским телеканалам транслировать свой контент на территории нашей страны. Родственник убитого считает, в том, что он оказался настолько одурманен российской пропагандой однозначно виноват телевизор. Мужчина круглые сутки смотрел этот зомбоящик. Абсолютно забросил свое хозяйство. Поссорился со всеми родственниками, которые отговаривали его ехать на войну. Все время повторял какой-то бред про то, что украинские солдаты убили восьмилетнего русского мальчика, вырезали на спине ребенка звезду и намотали его кишки на автоматы. Когда родственники говорили ему, что это дикая ложь, он ругался и говорил, что видел это по телевизору. По словам родственников мужчины, таких оболваненных телевизором в Казахстане много! - написал Лукпан Ахмедьяров.

Напомним, это не первый подобный случай. Ранее уроженец ЗКО Павел Забродин так же погиб на войне в Украине. Мужчина родился и вырос в селе Акжайыкского района. Позже перебрался в Россию, а в мае стало известно, что он погиб на войне в Украине.