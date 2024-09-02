Президент в своем послании народу Казахстана сказал, что внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине. Об этом сообщает Ак орда.

— В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 триллиона тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема, — сказал Токаев.

Глава государства считает, что нужно сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета.