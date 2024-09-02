Премьер-министр Олжас Бектенов на собрании фракции партии Amanat сообщил, что с 1 сентября повысили стипендии для 445 тысячи студентов в пределах 15-50%.

Таким образом, размер стипендий для студентов колледжей увеличился на 50%, для бакалавров — на 20%, а для магистрантов и докторантов — на 15%. С 1 сентября стипендии повысятся для 445 тысяч студентов в пределах от 15% до 50%.

По словам Бектенова, более половины государственного бюджета направлено на социальную сферу. Ежегодно растут минимальная и базовая пенсии, а также размер заработной платы. Бесплатным питанием государство обеспечило 1 миллион 700 тысяч школьников, а также около 100 тысяч воспитанников детских садов. На эти цели из бюджета выделено 179 миллиардов тенге. В этом году в 1 класс пойдут 352 тысяч детей. Для устранения дефицита ученических мест ведется строительство 302 школ, в 70 школах завершены работы.



