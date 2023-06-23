Опубликован список обладателей стипендии «Болашак»
Обладателями международной стипендии стали 182 казахстанца.
Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, семь – в докторантуре лучших вузов мира. 26 казахстанцев направят на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, сообщается на сайте стипендии.
— Акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория — «Инженерно-технические работники». Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников, — отметил председатель Правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.
Также решением республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 328 казахстанцев стали обладателями грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира.
Список обладателей стипендии «Болашак» можно посмотреть здесь, обладателей грантов по программе научных стажировок — тут.
