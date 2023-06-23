Родители с жалобой обратились в Антикоррупционную службу.

В Антикоррупционную службу по ЗКО обратились родители выпускников. Они заявили, что директор собирает деньги с родителей для заполнения аттестатов об окончании школы с помощью печатающих устройств.

— 20 июня этого года в сервисном центре «ANTIKOR Ortalygy» состоялась встреча с участием представителей компетентных органов. Установлено, что 19 мая этого года между школой и «ТОО» был заключен договор о государственных закупках услуг по заполнению аттестатов об окончании школы. При проведении государственных закупок заказчиком в технической спецификации не соблюдены требования приказа министра образования и науки от 21 ноября 2007 года № 565 "Об утверждении требований по оформлению документов об образовании", то есть заполнение аттестатов с помощью печатающих устройств указано не было. В связи с чем директор школы дал указание о сборе денег с родителей в сумме 1000 тенге, если они хотят получить электронно-заполненный аттестат, — пояснили в Антикорре.

После вмешательства Антикоррупционной службы по ЗКО, деньги собранные с родителей выпускников были возвращены. За допущение нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.