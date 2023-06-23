57,5 млн тенге похитили при строительстве двух школ на юге Казахстана

Бизнесмен вернул похищенные деньги.

В антикоррупционной службе сообщили о завершении следствия по делу о хищении при строительстве двух школ в Алматинской области.

В мае 2020 года районный отдел образования заключил договор с ТОО «ПМК-7К» на выполнение капитального ремонта двух школ в сёлах «Сарыбастау» и «Карагаш» на 855 млн тенге.

— В период работ руководитель строительной компании совершил хищение путём невыполнения части работ, предусмотренных проектно-сметной документацией и составлением фиктивных актов выполненных работ. В результате его преступных действий на расчётный счёт ТОО незаконно перечислены 57,5 млн тенге, — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении главы ТОО передали в суд. Ущерб, причинённый государству, полностью погашен осуждённым.