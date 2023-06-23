Курбайн айт начнётся 28 июня.

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало график чтения Курбан айт-намаза во всех регионах страны.

В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.