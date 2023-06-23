Курбайн айт начнётся 28 июня.
Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало график чтения Курбан айт-намаза во всех регионах страны.
В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.
Курбайн айт начнётся 28 июня.
Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало график чтения Курбан айт-намаза во всех регионах страны.
В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.
Синоптики также прогнозируют гололед.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...