Мужчина два года незаконно жил и работал в Атырау.

С 19 по 25 июня в ЗКО проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». За три дня стражи порядка выявили 159 нарушений миграционного законодательства. Из них 85 иностранцев нарушили правила пребывания на территории республики, а 63 казахстанца приняли иностранцев и своевременно не уведомили сотрудников полиции.

— В отношении 63 граждан Казахстана составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, а также 11 граждан оштрафованы за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. В приёмник-распределитель поместили 22 иностранца, находившихся на территории области без документов. По решению суда девятерых иностранцев принудительно выдворили из страны. У них истёк срок регистрации, — рассказали в региональном департаменте полиции.

Кроме этого, стражи порядка выявили 48-летнего гражданина Турции, который более двух лет проживал без визы в Атырауской области и работал на строительных площадках. Его задержали несколько дней назад, когда он приехал на свадьбу в Уральск. В отношении него составлен административный протокол, вынесено решение суда о выдворении с территории страны. Ещё двое граждан России задержаны за езду в нетрезвом виде, они также привлечены к административной ответственности.