По новой схеме автомобили будут ездить с 26 июня.

В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что на улице Москвина от улицы Северное кольцо до проспекта Рыскулова будет организовано двухстороннее движение. Ранее улица была односторонней.
— Изменение схемы будет внесено в экспериментальном порядке, по результатам анализа транспортной ситуации совместно с уполномоченным органом будет принято дальнейшее решение, — отметили в ведомстве.
Жителей просят заблаговременно координировать маршрут передвижения.