На одном из главных проспектов мегаполиса пройдёт средний ремонт.

В управлении городской мобильности Алматы предупредили об ограничении движения на проспекте Аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева:
  • с 25 по 27 июня с 8:00 до 24:00,
  • с 22:00 28 июня до 6:00 29 июня,
  • с 22:00 29 июня до 6:00 30 июня.
Ремонт проспекта проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.