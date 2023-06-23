Движение ограничат по проспекту Аль-Фараби в Алматы
На одном из главных проспектов мегаполиса пройдёт средний ремонт.
В управлении городской мобильности Алматы предупредили об ограничении движения на проспекте Аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева:
- с 25 по 27 июня с 8:00 до 24:00,
- с 22:00 28 июня до 6:00 29 июня,
- с 22:00 29 июня до 6:00 30 июня.
Ремонт проспекта проводится в рамках запланированных работ на 2023 год.
