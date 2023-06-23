Оглашён приговор по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital.

В Алмалинском районном суде вынесли приговор в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере, а также по факту участия в организованной группе.

Двое осуждённых — известные вайнеры Мейрхан Шерниязов и Мейржан Туребаев. Обоих приговорили к пяти годам лишения свободы. Другие осуждённые получили от шести до 14 лет заключения.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 1,8 млрд тенге.

Дело Mudarabah Capital

В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков.

В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра – руководителя Astex.kz.

Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.

10 февраля 2022 года стало известно, что этих трёх вайнеров подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. 11 февраля Саидбаева объявили в розыск.

11 апреля жертва финансовой пирамиды, потерявшая 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД Казахстана.

19 апреля департамент полиции Алматы сообщил, что четырёх организаторов финансовой пирамиды взяли под стражу.

20 апреля постановлением следственного суда в отношении Туребаева и Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток.