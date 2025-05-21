За пару недель цена на яблоки поднялась в среднем на 200 тенге.

В редакцию «Мой город» поступило много звонков от жителей по поводу подорожания яблок. Люди жалуются, что цены сильно выросли. Если еще три недели назад яблоки стоили в среднем 600–700 тенге, то теперь их продают по 800–850 тенге. Одна женщина рассказала, что купила яблоки за 1000 тенге в новом супермаркете — и все яблоки там были по такой цене.

Фото предоставлено очевидцами

— Мой ребенок любит красные яблоки, а я зеленые. Мы всегда покупаем два вида. Вчера в новом супермаркете яблоки купили 1000 тенге за килограмм. Все сорта были по такой цене. Чтоб вы понимали мы покупаем по два килограмма яблок каждую неделю. Ребенок носит их в школу, а я на работу. В этот раз я взяла яблоки только ребенку и всего четыре штуки, потому что дорого. У продавцов один ответ, поставщик поднял цены. Все вокруг дорожает вот и яблоки выросли в цене. А людям со средним заработком что делать? Не кушать теперь что ли? Сейчас бананы и кабачки дешевле яблок. Почему за ценами не смотрят? До осени местные яблоки ждать теперь? — говорит жительница города.

Фото предоставлено очевидцами

— У меня трое детей-подростков, аппетиты хорошие и из всех фруктов именно яблоки были самыми доступными по цене. Каждую неделю мы берем по 4-5 килограмм яблок, поэтому цены я знаю. Зимой в лютые морозы цены были на уровне 600 тенге, весной повысились до 650-700, две недели назад стали 750 тенге, а неделю назад уже 850-900 тенге за килограмм. Это я говорю о ценах на рынке, в магазинах килограмм яблок до 1500 тенге доходит. Почему такое подорожание? Их же не из Африки самолетами везут! Может правительству пора заняться вопросами продовольственного обеспечения?! С такими ценами мы не сможем позволить детям фрукты, так и до цинги, которой нас в детстве пугали, недалеко! — возмущается горожанка Алия.

Продавцы на рынках объясняют рост цен тем, что поставщики повысили стоимость. На прилавках города в основном импортные фрукты из Польши и России. Есть и яблоки из Алматы, но и их цены не ниже ввезенных.

В управлении предпринимательства ЗКО сообщили, что не контролируют цены на яблоки, так как он не входит перечень социально значимых продовольственных продуктов.

В департаменте торговли и защиты прав потребителей по ЗКО на запрос редакции ответили, что по закону на социально значимые продукты нельзя делать наценку больше 15% от цены производителя или оптовика. Если продавец повышает цену, то его штрафуют. За такое нарушение с начала года уже наказали 106 предпринимателей. Из них 41 — за завышенные цены на картофель. Однако яблоки в этот список не входят. В перечень социально значимых входят овощи: картофель, морковь столовая, лук репчатый и капуста белокочанная.

Напомним, что в начале года министр торговли и интеграции РК объяснил, почему растут цены на яблоки. По его словам, не стоит ожидать, что цена будет стабильной. В стране выросли тарифы, подорожало топливо, изменилась стоимость хранения и доставки — всё это влияет на цену яблок. Кроме яблок в стране растет цена на картофель. В уральских супермаркетах и магазинах неделю назад картофель стоил от 400 тенге и выше. По такой цене продают привозной картофель из России, Пакистана и Китая.