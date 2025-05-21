Об этом заявил NEWS.ru инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения физик Роман Кучеров.

По его словам, стоит готовиться к экстремальным магнитным возмущениям, которые могут сказываться на работе техники и вызывать полярные сияния в тропиках.

— В среднем происходит 30-35 бурь средней интенсивности в год. В моменты сильной солнечной активности - до 50. Начавшийся 2025 год будет как раз таким активным годом, когда число геомагнитных возмущений разной силы будет максимальным, возможны, в том числе и экстремальные магнитные бури. Наиболее мощные возмущения могут оказывать серьезное влияние на электроприборы и оборудование. Так, магнитная буря под названием "Событие Кэррингтона", которая считается сильнейшей за историю наблюдений, вызвала в 1859 году отказы телеграфных систем и полярные сияния даже в тропиках, — сказал Кучеров.

Он объяснил, что магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. По словам физика, встретившись с магнитосферой планеты, заряженные частицы вызывают ее колебания.

— Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их сила зависит от мощности солнечной активности. Геомагнитные бури случались и сотни, и тысячи лет назад. И будут происходить столько, сколько существует наше Солнце — миллиарды лет, — добавил Кучеров.

