Цены на картофель растут в Казахстане: в стране ограничили экспорт

Ограничение не коснётся стран ЕАЭС, но экспорт в этом направлении будет под наблюдением.

В два раза подорожал картофель практически во всех регионах Казахстана. Цена за килограмм доходит до 400 тенге и выше. В Уральске стоимость этого овоща доходит до 385 тенге за кило. В правительстве РК заверили, что ведется постоянный мониторинг ситуации, складывающейся на картофельном рынке страны.

– Ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза, с 411 тыс. тонн до 605 тыс. тонн. Отмечается, что ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок. Так, за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге), - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Таким образом, для стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на шесть месяцев. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.

Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка.

По данным министерства сельского хозяйства РК, на сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тысяч тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тысяч тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тысяч тонн в стабфондах, свыше 200 тысяч тонн в погребах в ЛПХ и мелких хозяйствах).