На лед по 10 человек: как проходит Крещение в Уральске

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают светлый праздник Крещение Господне. Он принадлежит к числу двунадесятых и завершает рождественские святки. Согласно евангельскому преданию, в этот день Иоанн Предтеча окрестил Иисуса в реке Иордан. Накануне праздника в храмах, в память того, что Спаситель Своим Крещением освятил воду, свершается водосвятие. В сам же праздник священнослужители вырезают на озерах и реках во льду проруби в виде креста и освящают воду в них. Считается, что вода в Крещенскую ночь обретает целебную силу, ее хранят на протяжении всего последующего года, окропляют ей свое жилище.

С раннего утра в храмах Уральска многолюдно. Некоторые горожане пришли набрать святой воды, другие - окунуться в проруби. К сожалению, крещенских морозов в этом году не было, поэтому, по словам спасателей, на водоемах города образовался не достаточно толстый лёд. На лёд разрешили одновременно вступать по 10 человек. Отметим, что во время обряда то и дело слышался громкий треск. Сотрудники ЧС предупредили собравшихся об опасности и попросили отнестись с пониманием. Помимо спасателей у водоемов дежурят и врачи.

– По правилам безопасности на водоемах толщина должна быть не менее 25 сантиметров. Поэтому организовали пропускной режим, на лед допускаются одновременно не более 10 человек, - сообщили в ДЧС ЗКО.

Несмотря на это желающих окунуться в проруби было достаточно. Евгений Маслаков является уроженцем Уральска, но последние несколько лет живет в Самаре. Но каждый год мужчина приезжает на Родину, чтобы искупаться.

– Я 25 лет купаюсь на Крещение. Каждый год приезжаю в Уральск, чтобы окунуться в проруби родной земли. Для меня это очень важно, - говорит мужчина.

По данным ДЧС ЗКО, на 17.00 19 января в прорубях области искупались 3 965 человек, 506 из которых дети. Спасатели заверили, что чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

Напомним, купаться в Уральске разрешено в 9 местах.