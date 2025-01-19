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Социум

Прокуратура ЗКО и сервисы доставки договорились о запрете ночной доставки алкоголя

В прокуратуре отмечают, что такие меры приносят результат: количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 22%.
Жулдызхан Хасангалиева
Прокуратура ЗКО и сервисы доставки договорились о запрете ночной доставки алкоголя

Прокуратура области заключила соглашение с популярными приложениями "Яндекс", Wolt и InDrive, чтобы остановить ночную торговлю алкоголем, сообщила пресс-служба. Теперь доставка спиртных напитков в неустановленное время будет ограничена.

— По результатам рейдовых мероприятий за ночную торговлю спиртными напитками из 40 алкомаркетов 15 привлекли к административной ответственности за розничную реализацию алкогольной продукции в неустановленное время. Штраф для предпринимателей 40 МРП с приостановлением лицензии на месяц, — говорится в сообщении. 

В прокуратуре отмечают, что такие меры приносят результат: количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 22%.

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