Прокуратура ЗКО и сервисы доставки договорились о запрете ночной доставки алкоголя

В прокуратуре отмечают, что такие меры приносят результат: количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 22%.

Прокуратура области заключила соглашение с популярными приложениями "Яндекс", Wolt и InDrive, чтобы остановить ночную торговлю алкоголем, сообщила пресс-служба. Теперь доставка спиртных напитков в неустановленное время будет ограничена.

— По результатам рейдовых мероприятий за ночную торговлю спиртными напитками из 40 алкомаркетов 15 привлекли к административной ответственности за розничную реализацию алкогольной продукции в неустановленное время. Штраф для предпринимателей 40 МРП с приостановлением лицензии на месяц, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что такие меры приносят результат: количество преступлений, совершённых в состоянии опьянения, снизилось на 22%.