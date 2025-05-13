Его стоимость не регулируется государством.

Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Азат Султанов на брифинге объяснил, почему молодой картофель стоит дороже обычного, сообщает kursiv.media.

По его словам, цена на ранний картофель выше из-за особенностей выращивания. Например, в Сарыагашском районе Туркестанской области его выращивают под плёнкой и требует дополнительных затрат при возделывании. Кроме того, в межсезонье, когда импортного картофеля ещё мало, спрос на свежий молодой урожай возрастает.

Султанов отметил, что молодой картофель относится к «премиальной» категории, и государство не регулирует его цену. В то же время обычный картофель, который называют «социальным», стоит до 400 тенге и доступен всем.

— Соответственно, если он премиальный, мы не можем обеспечить его доступность для социально уязвимых слоев населения. В целом дефицита картофеля нет, — добавил вице-министр.

Напомним, что в январе в Уральске стоимость картофеля доходила до 385 тенге за кило, а картофель из России стоил 350 тенге за кило, цена на картофель из «Стабфонда» была 137 тенге за кило. В минсельхозе это объяснили действиями нечестных посредников.

Фото: pexels.com