В акимате Теректинского района сообщили, что план застройки села Аксуат был разработан ещё в 2019 году. Земельные участки должны были выдавать после того, как проведут электричество и газ. В 2022 году там уже проложили водопровод — на это потратили 191 233 тысячи тенге.

По словам местных жителей, раньше на месте будущих участков была свалка. Её убрали, но кое-где мусор ещё остался. Кроме того, при строительстве водопровода рядом нашли старый скотомогильник. Из-за этого работы приостановили.

Местные власти пояснили, что скотомогильник, сделанный из монолитного бетона, действует с 1993 года и остался ещё со времён колхоза Амангельды. Власти уточнили, что при планировании территории проводят инженерные исследования, но почву пока не изучали. Опасных останков в скотомогильнике не нашли.

В этом году решат, что с ним делать — законсервировать или перенести. После этого работы по инженерным сетям продолжатся. Всего в Аксуате планируют выдать 310 участков под индивидуальное жилое строительство. Один участок — 10 соток. Выдают их по очереди. Сначала участки предоставляют в аренду, а после строительства — передают в частную собственность.

Напомним, что в 2025 году в Теректинском районе готовят свыше 1 500 участков для строительства домов. Так, в селе Жанаомир будет выделено 780 участков, в Юбилейном — 234, в Акжаике — 135, а в селе Теректі — 528. Сейчас на участках проводятся инженерные и геодезические исследования.