163 мыңнан астам БҚО тұрғыны жер кезегінде тұр

2024 жылы БҚО-да 353 жеке үй салуға арналған жер телімі беріліпті. Ал, 2023 жылы 266 участок пайдалануға берілген. Бұл туралы облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Мақсотов мәлімдеді. Басшының сөзіне сенсек, биыл тапсырылатын жер телімдерінің саны артпақ. Жыл соңына дейін облыс аумағында 1 322 жер учаскесі пайдалануға беріледі деп күтілуде. 100 жер телімі Ақжайық ауданына қарасты Чапаев елді мекенінде, Бөрлі ауданында- 110 учаске, Бәйтеректе -92, Теректіде -527 жер телімі дайындалып, тапсырылмақ.
2024 жылдың қорытындысы бойынша Сырым ауданында 106, Казталовта-65, Бөрлі ауданында-42, Бәйтерек ауданында -51, Ақжайықта-31, Бөкейордасы ауданында -10, Тасқалада-18, Шыңғырлау ауданында-17 жер учаскесі тапсырылды. Жер кезек бойынша беріледі. Жер қатынастары туралы заңға сәйкес, учаскілерді барлық коммуникация қосылғасын тапсырылады, -дейді БҚО жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Мақсотов.
Жеке үй салуға арналған жер телімдерінде 163 мыңнан астам батысқазақстандық кезекте тұр. Қазіргі таңда Ақжайық ауданында-3263, Бәйтеректе 19500 адам, Теректіде -14755, Бөрлі ауданында-12000 астам тұрғын кезекте тұр. Кезектің көбі Орал қаласында тіркелген. 109 мыңнан астам оралдық жеке үй салуға арналған жер телімін күтіп жүр. Биыл қалаға қарасты Круглоозерный кентінде 200-ден астам жер учаскесі кезекте тұрғандарға берілмек. Бұл туралы Орал қаласы жер қатынастары бөлімінің басшысы Мирас Мұхитов мәлімдеді.
- Орал қаласында 109 мыңнан астам адам жер кезегінде тіркелген. Кезек 2002,2003,2004 жылдардан басталып, күні бүгінге дейін жалғасып жатыр. 2022 жылы Круглоозерный кентінде 920-дан астам участок жасақталды. Сол кезде 2002,2003 және 2004 жылдың 7 маусымына дейін кезекке тұрған жандардан өтініш қабылдау басталды. Қорытынды бойынша 637 адамға жер телімі берілді, -дейді Орал қаласы жер қатынастары бөлімінің басшысы Мирас Мұхитов.
Облыс орталығында 2025 жылы 200-ден астам жер учаскесін беру жоспарланыпты. Жер телімі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі деп күтілуде.