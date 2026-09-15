Дожди, грозы и порывистый ветер: какая погода ждет жителей ЗКО 16 сентября

Завтра, 16 сентября, на западе Казахстана местами пройдут дожди с грозами и ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а в некоторых регионах сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", завтра, 16 сентября, в Западно-казахстанской области пройдут дожди с грозами. Днем ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске - дождь, гроза и ветер до 15-20 м/с. Температура ночью: +15…+17 °C, днем: +23…+25 °C.

В Атырауской области ожидается небольшой дождь и гроза, на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау - также осадки с грозой и пожароопасность. Ночью: +16…+18 °C, днем: +29…+31 °C.

В Актюбинской области днем прогнозируется порывистый ветер до 15-18 м/с. В Актобе - переменная облачность, ветер до 15 м/с без осадков. Ночью: +14…+16 °C, днем: +28…+30 °C.

В Мангистауской области и Актау сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Ожидается переменная облачность и ветер 7-12 м/с. Температура ночью: +18…+20 °C, днем: +30…+32 °C.