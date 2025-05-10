В Теректинском районе готовят свыше 1 500 участков для строительства домов.

В акимате Теректинского района сообщили, что в 2025 году готовят участки под индивидуальное жилищное строительство в нескольких сёлах. Так, в селе Жанаомир будет выделено 780 участков, в Юбилейном — 234, в Акжаике — 135, а в селе Теректі — 528. Сейчас проводятся инженерные и геодезические исследования. Земля под ИЖС предоставляется бесплатно — по 10 соток каждому. Сначала участки выдаются в аренду, а после освоения их можно оформить в частную собственность.

Ранее руководитель отдела земельных отношений города Мирас Мухитов рассказывал, что в очереди на получение земли под строительство стоят более 163 тысяч жителей области. В Акжайыкском районе ждут участков 3 263 человека, в Бәйтерекском — 19 500, в Теректинском — 14 755, а в Бурлинском районе — более 12 тысяч. Самая длинная очередь в Уральске — более 109 тысяч человек ждут землю под ИЖС.

Напомним, что В 2024 году в Западно-Казахстанской области выдали 353 участка под строительство частных домов. Годом ранее их было меньше — 266. До конца 2025 года планируют передать ещё 1 322 участка. Из них 100 получат очередники села Чапаево Акжайыкского района, 110 — Бурлинского района, и по 92 участка — в Бәйтерекском и Теректинском районах.