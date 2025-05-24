Сегодня, 24 мая, аким Алматы Ерболат Досаев был освобожден от должности. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года.
– Указом Главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима города Алматы, - говорится на сайте Акорды.
