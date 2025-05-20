Автомобили JAC стали доступнее в Уральске: цены на весь модельный ряд снижены

Официальный дилер JAC в Уральске — компания Doscar — сообщает о снижении цен на весь модельный ряд автомобилей JAC. Новые привлекательные условия действуют до 31 мая и распространяются на автомобили 2024 года выпуска.

JAC входит в пятёрку самых популярных автомобильных брендов в Казахстане. В 2024 году было реализовано свыше 11 тысяч автомобилей, что подтверждает высокий интерес к надёжным и доступным моделям.

Теперь автомобили JAC стали ещё доступнее:

JAC J7 — от 9 290 000 тенге

J7 Plus (фейслифт с «роботом») — дешевле на 1 100 000 тенге

JS4 (компактный кроссовер) — минус 400 000 тенге

JS6 — экономия до 1 200 000 тенге

JS8 (семиместный кроссовер) — на 1 500 000 тенге дешевле

S3 Pro — на 400 000 тенге доступнее, цена стартует от 8 590 000 тенге

Снижение цен распространяется на автомобили 2024 года выпуска. Предложение действительно до 31 мая включительно.

Также доступна специальная программа автокредитования от ForteBank — с первоначальным взносом от 10%. Условия действуют у официального дилера Doscar.

📍 Адрес: г. Уральск, ул. Сырым Датова, 28/1

📞 Телефон: 8 (7112) 91 40 72

Приходите в автосалон Doscar, протестируйте автомобили JAC и получите профессиональную консультацию по выбору и приобретению подходящей модели.