Предприниматель должен вернуть покупателю не только стоимость телефона, но и заплатить за моральный вред.

В Департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО , что в суде Уральска рассматривалось дело в отношении предпринимателя из-за продажи бракованного смартфона. Женщина купила в магазине iPhone 11 за 311 100 тенге в рассрочку через «Народный банк Казахстана». Позже она обнаружила, что телефон неисправен. В авторизованном сервисном центре подтвердили: устройство с заводским браком и нуждается в ремонте.

Согласно гарантии, обращаться нужно было в Алматы. Следуя инструкции продавца, женщина отправила телефон по указанному адресу. Там составили соглашение о возврате товара и денег из-за заводского брака. Деньги обещали вернуть в течение четырех рабочих дней. Однако деньги так и не вернули. Продавец утверждал, что клиентка оплатила только 230 000 тенге, а остальное — это проценты банка.

Суд установил, что покупательница заплатила всю сумму — 311 100 тенге. Телефон с браком у неё не забрали, он остался у владельца франшизы. Несмотря на предпринятые судом меры по урегулированию спора путем примирения, стороны не пришли к соглашению.

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя:

Сумму в размере 311 100 тенге

Компенсацию морального вреда в размере 10 000 тенге.

Расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 957 тенге.

Расходы по оплате проведения оценки в размере 7 800 тенге и 4 990 тенге.

Расходы по оплате курьерской службы в размере 4 000 тенге.

Общая сумма взыскания составила 342 847 тенге. В удовлетворении требования о возмещении морального вреда в размере 190 000 тенге было отказано.