На два дня закроют участок проспекта Абая в Уральске
Участок на проспекте Абая перекроют в связи с ремонтом тепловых сетей.
В АО «Жайыктеплоэнерго» , что с 20 по 22 мая частично закроют проспект Абая — от дома №46 до дома №54, где находится магазин «Денвик». Это временная мера связана с аварией на теплотрассе ТМ-2.
На предприятии уточнили, что дорогу закроют вечером 20 мая, после час-пика.
Жулдызхан Хасангалиева
editor