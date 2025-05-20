Участок на проспекте Абая перекроют в связи с ремонтом тепловых сетей.

На два дня закроют участок проспекта Абая в Уральске

В АО «Жайыктеплоэнерго» , что с 20 по 22 мая частично закроют проспект Абая — от дома №46 до дома №54, где находится магазин «Денвик». Это временная мера связана с аварией на теплотрассе ТМ-2.

На предприятии уточнили, что дорогу закроют вечером 20 мая, после час-пика.